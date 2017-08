Fald i snak om barndomsminder

Som en del af de danske arkivers »Giv det videre-kampagne« har Fredensborg Arkiverne i samarbejde med bibliotekerne arrangeret to samtalesaloner, der giver deltagerne mulighed for at dele minder fra deres barndom og deres somre. Unge som ældre er velkomne til at deltage. Det eneste kriterium er blot, at man har lyst til at dele minder fra barndommen og fortidens somre, ligesom man skal have lyst til at høre de andres fortællinger.