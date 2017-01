Få vurderet dine ejendele

Vurderingseksperten vil her stå til rådighed for gratis at vurdere alt fra mormors kinesiske gulvvase til den sjældne tokrone, du fandt på et loppemarked.

Intet er for småt eller for stort til at blive vurderet, så længe det kan komme op af trappen eller ind i elevatoren til biblioteket. Dog beder biblioteket om, at man højst medbringer tre genstande for at sikre, at så mange som muligt kan komme til.