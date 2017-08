Få en snak om truede ord

Reservat for truede ord er et velbesøgt sted i parken ved Nivaagaards Malerisamling, hvor gæster kan spadsere rundt i parken blandt cirka 100 såkaldte truede ord. Den store interesse har foranlediget et antal ordvandringer, hvor deltagerne har mulighed for indbyrdes at diskutere de mange nuancer som vores sprog har tabt eller muligvis stadig indeholder.