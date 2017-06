Se billedserie Humlebien afholder Natbio mandag den 3. juli til tirsdag den 4. juli for de 11-15 årige.

Få en sjov sommer med Humlebien

Fredensborg - 23. juni 2017

Børnefilmklubben Humlebien har afsluttet sin sæson, men i sommerferien bliver der alligevel mulighed for at deltage i aktiviteter med filmklubben. Der bliver både film, animationsværksted og bustur til Cirkusmuseet.

Man kan se Jack Sparrow og Pirates of the Caribbean 1-3 og 5 i Humle Bio, når Humlebien afholder Natbio mandag den 3. juli til tirsdag den 4. juli for de 11-15 årige.

Aftenen starter klokken 22.00 og slutter næste morgen cirka klokken 9.00. Børnefilmklubben Humlebien sørger som sædvanlig for natmad og morgenmad. Det koster 60 kroner at deltage. Medbring tæppe og pude - så er der mulighed for en lille lur, hvis øjenlågene bliver lidt tunge, lyder opfordringen.

Torsdag den 6. juli fra klokken 10.00 til 15.00 afholder Humlebien et animationsværksted på Humlebæk Bibliotek. Hanne Petersen fra Viborg Animationsskole viser børn i alderen 10-14 år, hvordan man kan lave sin egen animationsfilm med app'en Stop Motion. Animationsfilm er en let måde at komme til at kende filmmediet på. Man kan sidde i sin stue med sin Ipad/tablet/smartphone og lave animationer. En klump modellervoks får liv, udklip af magasiner og gamle bøger får nyt liv, gammelt legetøj vågner op. Handlingen kan foregå ude på universets yderste kant eller inde i cellernes skjulte verden. Det koster 30 kroner at deltage.

Tirsdag den 1. august tager filmklubben en bustur til Cirkusmuseet i Avedørelejren. Turen er for børn fra 6 år og deres voksne og der er afgang fra klokken 9.30 fra Humlebæk Station vest. Deltagerne er hjemme igen cirka klokken 15.

I Cirkusmuseet kan man deltage i cirkusleg i den gamle fægtesal og man kan komme bag den forunderlige cirkusverden. Oplev tryllekunstnerens magi, gå i klovnens fodspor eller træd selv ind i manegen. Det koster 50 kroner for voksne og 20 kroner for børn. Læs mere på filmklubbens hjemmeside eller facebook. Tilmelding til aktiviteterne kan ske på www.fredensborg.dk/upload