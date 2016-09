FNYK-kunst på Fredensborg bibliotek

Tanja Holmstrøm Jørgensen har malet hele sit liv og er en meget alsidig kunstner. Naturen er en stor inspiration for Tanja, som lader sanseindtrykkene komme til kreative udtryk på lærredet via farverne. Det kan være en sø, et bjerg, en olivenlund eller skiftende årstiders præg på skovens træer. Abstrakte malerier bliver det også til, hvor inspirationen kan være fra indre og ydre indtryk, som kan stamme fra indretninger og farver fra f.eks. modeverdenen.

Malene Gruve har fokus på at udtrykke sig om livet via sine erindringer, som kommer til udtryk i hendes litteratur, musik og malerier. Maleriet hjælper Malene med, ligesom litteraturen og musikken, at få kastet erkendende lys over dybt traumatiserende barndoms- og ungdomserindringer. Malerierne har været livsforandrende for Malene, som ikke længere føler sig nær så tynget af billederne fra sindet.