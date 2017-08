FDF-sæsonen er skudt i gang - nu med nyt navn

Bestyrelsen og ledergruppen i FDF Karlebo har igennem en årrække drøftet muligheden for at lave et navneskifte af kredsen til FDF Nivå. I foråret nåede de frem til en enstemmig beslutning om, at det vil være et skifte, som kredsen vil drage fordel af. Bestyrelsen har ansøgt FDF's hovedbestyrelse om at få lov til at foretage et navneskifte, og ansøgningen er imødekommet. Det betyder, at bestyrelsen i den kommende tid vil arbejde på at udskifte FDF Karlebo med FDF Nivå.