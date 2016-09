Et liv blandt næsehorn

Hvis Hanne Linnemann selv skulle vælge, ville hun have arbejdet med geparter. Hun har altid syntes at rovdyr var spændende I stedet blev det til det hårhudede pattedyr. Hanne Linnemann kan nemlig bryste sig af titlen »næsehornspecialist«. Det blev hun mere for næsehornenes skyld end så meget andet

Næsehorn er jo ikke populære, de er ikke bløde dyr, men der var behov for, at nogle tog sig af dem. For Hanne Linnemann har det altid handlet om naturen og helheden, og næsehornene er bare et symptom på, at det går dårligt. Derfor hendes karrierevalg.