Erfarne loppegængere i spidsen for Rådhusmarked

- Loppemarkedets navn kommer af at det før lå i Hørsholm, men for to år siden rykkede her til Fredensborg Rådhus, fortæller Karin Groth.

Hun er den ene af to nye kvinder i spidsen for loppemarkedet, som har løbet hver søndag fra april og gør det frem til september med undtagelse af en række feriedage i juli. Den anden er Helle Hedegaard, og begge har de mellem 20 til 30 års erfaring som loppe'ister med stande på diverse markeder.

- Det har inspireret os og givet os mod på også selv at prøve at være ansvarlig for et loppemarked, siger Karin Groth, der tidligere har stået for blandt et indendørs vinterloppemarked i Gladsaxe.