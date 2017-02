Engelske toptrænere kommer til Nivå

Så er der udsigt til endnu en sommer, hvor lokale og feriegæster iført morgenkåber kan stå i kø foran bagerbutikken på Hovedgaden i Tisvildeleje for at få frisk morgenbrød. Denne tradition var ellers ved at dø ud, fordi indehaveren af den populære bagerbutik besluttede at lukke butikken, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Butikkens redningsmænd m/k er de to ejendomsmæglere fra DanBolig, Stine og Amders Gerner Frost, som fik til opgave at sælge ejendommen, samt deres gode venner Simon og Rikke Svendsen. De har nu købt butikken og det tilhørende bageri.

- Vi gør det absolut ikke, fordi vi selv skal have mere at lave. Vi gør det fordi vi synes, at Tisvildeleje fortsat skal have en bager, lyder det samstemmende fra de fire.

Målsætningen er, at butikken og selve bageriet genåbner i maj. Det hele skal ledes af to bagere, som de to par for tiden er ved at ansætte. Hele bageriet med to store ovne har ikke været i brug i de cirka otte å, hvor bagerbutikken enten har været helt lukket eller blot har fungeret som et brødudsalg.

Kvalitet og økologi

En anden målsætning er, at butik og bageri skal holde åbent hele året - og ikke kun i den hotte ferietid.

- Målsætningen er også, at vi skal handle med kvalitetsbrød og -kager. Hellere færre produkter, der smager af noget, end mange produkter, som lige så godt kunne være fremstillet som bake off i et supermarked. Det skal også være et bageri, hvor der primært skal bruges økologiske råvarer, siger Simon Svendsen til Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses mere om overtagelsen.

To GLS-bude blev fredag ved middagstid overfaldet af utilpassede unge i Frederikssund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Politikommissær Michael Gaml fra Nordsjællands Politi i Frederikssund oplyser, at GLS-budene fra Næstved af deres arbejdsgiver var sendt til Frederikssund for at aflevere en pakke. Det gjorde de, men da de ikke var kendt i Frederikssund, kunne de ikke finde ud ad byen, og på Heimdalsvej stoppede de ved 12.30-tiden for at spørge en gruppe unge om vej.

- Det er nogen af de utilpassede unge, og det giver hurtigt en konfrontation, så de unge fra Næstved bliver jagtet rundt i området og ved Midgård bliver de indhentet af de unge og udsat for vold, fortæller Michael Gaml.

De unge fra Næstved blev både slået med hænder, og en sten blev også brugt som slagvåben, så der er tale om både almindelig vold og kvalificeret vold, og budene fik skader, men ifølge Michael Gaml var de ikke alvorlige.

- Men de blev kørt på skadestuen efter endt afhøring, siger han, og dertil kommer de psykiske eftervirkninger af overfaldet.

- De var rystede de unge mennesker, siger han.

Han oplyser, at de utilpassede unge ikke var ude efter at stjæle pakker, så han ser overfaldet som et udtryk for »afstumpet opførsel«.

- Vi har en god fornemmelse af hvem, der har foretaget volden, siger han.

Fotograf Kenn Thomsen var med, da Veksø Fastelavnsklubs traditionsrige optog satte sig i bevægelse med paradekørsel i Veksø Bygade søndag morgen.

Regnen silede ned, men det fik ikke lov til at tage humøret fra hverken ryttere, udklædte eller heste.

En 19-årig kvinde fra Frederiksværk var formentlig i livsfare, da hun blev udsat for grov vold i en lejlighed på Gefionvej i Frederikssund mandag formiddag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politi anholdt kort efter den unge kvindes ekskæreste, en ligeledes 19-årig mand fra Frederiksværk. Han fremstilles tirsdag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Hillerød med krav om varetægtsfængsling, indtil videre sigtet for grov vold.

Manden opsøgte kvinden i lejligheden, hvor hun opholdt sig, og ifølge politiet havde de et skænderi om deres forhold.

- Der har de så nogle trakasserier, der ender med, at han bliver ret så voldelig. Han truer hende på livet med en kniv, slår hende i hovedet, på kroppen og på benene, og på et tidspunkt vikler han en dyne om hendes hals, så kun ikke kan få vejret, fortæller Henrik Duus, specialkonsulent ved Nordsjællands Politi.

Kvinden fik vristet eller sparket sig fri af manden, og hun løb ud af lejligheden og ind til naboen, hvorfra der blev ringet til politiet klokken 9.37.

Politiet kom til stede, og de bestilte en ambulance til kvinden, som blev kørt til undersøgelse på Rigshospitalet. Her var meldingen siden fra lægerne, at hun havde såkaldte punktformede blødninger i øjnene, der viser, at hun havde været tæt på at blive kvalt.

Den 19-årig mand blev anholdt i området klokken 9.58 og taget med til politiet, der gerne ser ham fængslet, mens sagen efterforskes.

- Vi har en foreløbig udtalelse om kvinden fra Rigshospitalet, og den skal dokumenteres. Så det kan gå op ad for den sigtelse, siger Henrik Duus med henvisning til, at manden kan risikere at blive sigtet for drabsforsøg.

Cyklister måtte vige for livet, mens lastbilchauffører og bilister også var i fare, da en hvid, norsk indregistreret Mercedes Vito kassevogn kørte fra Helsingør over Fredensborg mod Hillerød i torsdags den 23. februar.

Den norske bil blev standset, inden der skete en alvorlig ulykke, og chaufføren, en 28-årig normdand, er varetægtsfængslet, men nu søger Nordsjællands Politi vidner til sagen.

Den vilde og særdeles hasarderede køretur begyndte i Helsingør omkring klokken 12, hvor en anden bilist lagde mærke til den uforsvarlige kørsel og ringede til politiet.

Den norske bil kørte dog ud af Helsingør mod Fredensborg, hvor en cyklist i Fredensborg måtte undvige kraftigt for ikke at blive kørt ned, ligesom adskillige andre cyklister, lastbilchauffører og bilister også blev udsat for fare, da den norske bil under den næsten timelange tur foretog flere overhalinger over dobbeltoptrukne linjer.

Bilisten, der havde kontaktet politiet, var fulgt efter den norske bil, og køreturen endte i Hillerød ved Frederiksborg Slot. Den 28-årige mand i bilen blev anholdt og senere varetægtsfængslet i 14 dage, da det viste sig, at han var påvirket af stoffer og i øvrigt netop var blev løsladt efter en varetægtsfængsling i Norge, hvor han så havde stjålet bilen for at køre en tur til Danmark og besøge sin familie.

Politiet har kun fået få henvendelser i sagen, men det er vigtigt for efterforskningen, at sagen bliver belyst fuldt ud. Derfor opfordrer Nordsjællands Politi nu alle, der har set den norske Mercedes vilde kørsel om at henvende sig til Søren Damgaard fra Nordsjællands Politi på mail sda001@politi.dk eller telefon 2566 0304.

