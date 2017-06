Det er undervisningsminister Merete Riisager, der har taget initiativ til det landsdækkende forsøg med mere fleksible skoledage. Kokkedal Skole blev den eneste skole i Fredensborg Kommune, der fik lov til at komme med i forsøget. Reelt bliver dagene dog ikke kortere for eleverne på skolen, i det de ekstra timer rykkes over til True North-konceptet. Foto: Allan Nørregaard

Én skole udvalgt til forsøg med kortere skoledage

Fredensborg - 10. juni 2017

Fire skoler i Fredensborg Kommune søgte om at blive blandt de 50 skoler i landet, der skal blive en del af et forsøg med kortere skoledage. Af de fire ansøgninger godkendte Børne- og Skoleudvalget i Fredensborg Kommune de to af dem - fra Fredensborg Skole og Kokkedal Skole.

Fredag annoncerede Undervisningsministeriet de 50 skoler, der var blevet udvalgt blandt de i alt 75 ansøgninger. Og blandt de udvalgte er Kokkedal Skole.

Forslaget om at sende ansøgninger til Undervisningsministeriet om at lade kommunens skoler blive en del af forsøget, blev fremsat af den konservative byrådsgruppe i slutningen af april. Christian de Jonquiéres (C) er tilfreds med, at Kokkedal Skole er blevet udvalgt, selvom han »gerne havde set, at man var gået længere med forsøget«.

- Det er fint at få kortere skoledage på en forsøgsordning. Jeg tror, at det kan gavne mulighederne for de andre skoler i kommunen, som kan følge med på sidelinien og lade sig inspirere, siger Christian de Jonquiéres.

I forhold til forsøgets tanke med kortere skoledage og et større fagligt udbytte, er forsøget dog for tyndt, mener formanden for Fredensborg Lærerkreds, Annette Hansen-Jacobsen.

- Det er én time om ugen og gælder kun 7. klassetrin. I forhold til undervisningsminister Merete Riisagers forsøg er det jo et tyndt forsøg. Jeg ved ikke, hvor meget det vil mærkes i sidste ende, siger Annette Hansen-Jacobsen.

