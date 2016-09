En pagt mellem Dinesen og Blixen

Forfatteren Tom Buk-Swienty har i et par år haft en hel kuffert med fantastisk førstehåndsdokumentation. Efter to prisbelønnede bøger om »Kaptajn Dinesen«, faderen, udkommer nu »Tommy og Tanne« om blandt andet Thomas Dinesen og hans oplevelser under 1. Verdenskrig.

Publikum kan møde Tom Buk Swienty i Louisiana Live torsdag den 29. september klokken 19.30, hvor han kommer ind på, hvor nært de to søskende var knyttet i en måske tidstypisk pagt om at »finde Faders gud« og søge »Det Store i Livet«. Det var i en tid med både kommunisme og overmenneskefascination. Museet lover et portræt af et usædvanligt søskendepar - og publikum er velkommen til at stille spørgsmål. Live-aftenerne er gratis for museets gæster - tilmelding tilrådes på www.louisiana.dk.