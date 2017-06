Se billedserie Træd ti skridt til venstre og man kan se op mod Jernbanegade, men spørgsmålet er, om de fleste af slottets gæster ikke oplever dette kig - at Dronning Ingrids Anlæg skjuler den nærliggende by? Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: En lille bunker gemt i anlægget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En lille bunker gemt i anlægget

Fredensborg - 24. juni 2017 kl. 06:22 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er næppe anlagt for kongehusets skyld, da kongefamilien under 2. Verdenskrig slet ikke opholdt sig på Fredensborg Slot.

Men det er korrekt, at på kanten af Dronning Ingrids Anlæg ligger en lille bunker skjult under cementplader, der er boltet fast. For en del år siden var anlægget åbent under en kulturnat i Fredensborg, husker direktør Thomas Barfoed, Fredensborg Kommune.

Han mindes svagt, at han har været nede i det.

- Det ligger under en del af anlægget, og det er vel 10-15 kvadratmeter stort. Kommunen ejer det jo ikke, og jeg ved egentlig ikke, hvem der har nøglerne, siger Thomas Barfoed.

Efter borgermødet onsdag i sidste uge understreger han, at der nu bliver god tid til at diskutere mulighederne for området og mere detaljeret planlægge, hvad der skal ske. Centralt står Dronning Ingrids Anlæg, fordi det ligger i helhedsplanens hovedgreb, at der skal skabes en mere lige og synlig akse op mod byen - og det kan kun gøres, i den skitserede form, hvis man inddrager en del af det anlæg, der blev anlagt i 1922 og restaureret i 2004.

På mødet blev der talt om at trække anlægget tættere mod den gamle biograf, der nu er kulturhus, og dermed skabe en mere sammenhængende og smuk forplads til biografen.

- Jeg er helt sikker på, at vi kan nå dertil, hvor vi finder en løsning, som alle vil være glade for. På borgermødet blev der efterspurgt skitser, og det er jo netop det, som vi skal i gang med nu. Før vi har de skitser, er det svært at forholde sig til det, uddyber Thomas Barfoed.