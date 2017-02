Lækagen har næppe påført kommunen et økonomisk tab, vurderer forskningschef Roger Buch, der har erfaring med, at mange sager er på den lukkede dagsorden af politiske årsager.Her ses byrådsmedlemmet Hans Nissen (S) under sidste års præsentationen af Boligforeningen Vibos bud på et plejecenter. Tilbudsgiverne havde dog regnet forkert med cirka 18 millioner kroner. Foto: Kim Rasmussen

Ekspert om klapjagt: Stort indgreb i lille sag

Fredensborg - 02. februar 2017 kl. 09:12 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kodeordet er »proportionalitet«, siger forskningschef Roger Buch, der har svært ved at se noget økonomisk tab for kommunen ved lækagen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Lad os gå til konklusionen først. Roger Buch, forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, har svært ved at se, at lækagen om plejecentret i Humlebæk har givet Fredensborg Kommune et afgørende økonomisk tab.

Deraf følger, at det er meget drastisk at sætte så voldsomt ind med en jagt på lækagen.

- Kodeordet er proportionalitet. Der skal være en sammenhæng mellem lækagen og det indgreb, man tager. Her er der jo ikke tale om rigets sikkerhed, og der er ikke tale om personfølsomme oplysninger om enkeltpersoner. Det er heller ikke oplysninger under et udbud, der kan give en part nogle store økonomiske fordele, siger Roger Buch, der udtaler sig som forsker i kommunalpolitik.

Han ser en række interessante aspekter i sagen, der knytter sig til lukkede dagsordener ude i kommunerne. For ofte ser han, at sager kommer på den lukkede dagsorden med meget tynde argumenter, fordi der er en politisk dagsorden i at undgå en offentlig debat.

- Det er et evigt problem. En sag må ikke komme på den lukkede del af dagsordenen, fordi flertallet - eller borgmesteren - vil styre, hvad der kommer til offentlig debat, understreger Roger Buch.

I den aktuelle sag har han svært ved at se, at lækagen påfører kommunen et økonomisk tab. Logikken skulle i så fald være, at Fredensborg Kommune er dårligere stillet i forhandlingerne med Humlebæk Boligselskab, fordi faktuelle tal om budgetoverskridelserne har været fremme.

- Men Humlebæk Boligselskab har jo afgivet et bud, som må stå til troende - og hvis de skulle stramme skruen, kan kommunen jo altid gå videre til nummer tre i rækken, siger han.

Tidligere har der været stor borgermodstand mod placeringen af det nye plejecenter syd for Humlebæk. Knap 1000 mennesker har skrevet under på protester, og med udsigten til en forsinkelse af byggeriet, risikerede politikerne, at debatten om placeringen blussede op igen.

- Det vil være et helt urimeligt hensyn at bruge til at sætte en sag på den lukkede dagsorden, fastslår Roger Buch, inden han påpeger et andet aspekt i sager om videregivelse af oplysninger:

- Der kan typisk være et politisk argument for, at en politiker vælger at lække fra en dagsorden. Men der kan også være en politisk grund til, at nogle ønsker at efterforske en lækage. Her har den offentlige administration et meget stort ansvar for ikke at blive spændt foran en politisk vogn, når vi er inde i 2017, der er et valgår, understreger Roger Buch.

