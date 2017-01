En tidligere direktør for et pleje- og vikarfirma er her ved Retten i Helsingør blevet dømt for skattesnyd. Foto: Sarah Marie Winther

Eks-direktør dømt for skatteunddragelse

En 59-årig tidligere direktør og ejer af et pleje- og vikarfirma med adresse på Humlebæk Strandvej er ved en tilståelsessag ved Retten i Helsingør blevet dømt for at have unddraget skat og moms i tre forskellige sager i årene 2010 til 2012.

Den 59-årige mand, som har bopæl i Fredensborgs Kommune, stod i retten tiltalt for at have unddraget sig skat og moms for i alt lidt over 711.000 kroner.

Snyderiet skete blandt andet ved at overtræde momsloven gennem at undlade at have undladt at opgive størrelsen af den indgående og udgående afgift. Derudover angav direktøren af vikarfirmaet, som gik under to forskellige navne, også i indkomstårene 2010 og 2011 også selskabets overskud for lavt, hvilket betød at samfundet blev snydt for lidt over 246.000 kroner.