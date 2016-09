Sidste år gik Kulturprisen til Jørgen Hedegaard, formand for Fredensborg Ny Kunstforening. Den blev overrakt af Formand for Kulturudvalget Ulla Hardy-Hansen.

Efterlyser kandidater til kulturprisen

Fredensborg - 02. september 2016

Hvem skal i år modtage Kulturprisen ? Det efterlyser Kulturudvalget nu forslag til. Tirsdag den 25. oktober kl. 17-19 overrækkes årets Kulturpris af Kulturudvalget, som nu åbner for indstillinger til årets kulturprismodtager.

Har du et forslag til, hvem der skal modtage kulturprisen i 2016, så er det nu du skal sende din indstilling.

Kulturprisen uddeles hvert år af Kulturudvalget for at hædre en indsats, der i særlig grad har haft en kulturel betydning eller bidraget til at fremhæve kommunen som kulturkommune, og som desuden har medvirket til at udbrede forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse.

Kulturens ildsjæle

- Det er vigtigt at sætte fokus på det lokale engagement, der er med til at skabe et rigt kulturliv til glæde for borgerne i kommunen, udtaler udvalgsformand Ulla Hardy-Hansen.

- Med Kulturprisen får vi i Kulturudvalget mulighed for at anerkende de ildsjæle, der gør en særlig indsats for kulturen."

Alle borgere og foreninger kan komme med forslag til, hvem der skal have årets kulturpris. Kulturprisen, der er på 5.000 kr., kan gives til en person, en forening eller en gruppe med virke i Fredensborg Kommune.

Kulturudvalget beslutter, hvem der skal modtage Kulturprisen 2016. Overrækkelse af prisen sker ved et arrangement på Fredensborg Rådhus, og alle er velkomne til at deltage i prisoverrækkelsen, og der vil være musikalske indslag og en forfriskning.

Man kan hente et indstillingsskema på www.fredensborg.dk/hæderspriser. Indstillinger skal være Kulturinstitutionen i hænde senest den 23. september kl. 12 og sendes til Maria Dyrberg Kjeldsen på madk@fredensborg.dk