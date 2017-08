Politikerne laver ingen smutveje eller løsninger med at lade bly, tjære og plastikhætter blive liggende i den fugtige mosejord for at spare penge. Eneste udfordring: Pengene skal findes til budgetforhandlingerne. Foto: Allan Nørregaard

Efter skydetræning: 20 centimeter skal fjernes på 3,4 hektar

Fredensborg - 17. august 2017 kl. 06:21 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er bred politisk enighed om, at forureningen efter 50 års jagttræning på Karlebo Flugtskydebane skal fjernes - trods millionudgift. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Læs også: 50 års lerdueskydning efterlader millionregning til borgerne

Trods partiskel og en begyndende valgkamp er politikerne i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget enige om, at forvaltningen skal arbejde videre med den dyre løsning for at oprense den sydlige del af Langstrup Mose. Jorden skal fjernes i 20 centimeters dybde på et 3,4 hektar stort areal, hvis politikerne kan finde pengene til dette års budgetforhandlinger.

I så fald er planen at samle den opgravede jord i nogle store miler, hvor jorden skal tørre i otte måneder, inden den køres væk som forurenet jord. På den måde taber jorden vægt, og dermed kan regningen måske holdes nede på 3,6 millioner kroner. Et udbud kan enten gøre udgiften 20 procent dyrere eller 20 procent billigere, vurderer forvaltningen i et overslag. Hvis jorden ikke udtørres inden bortkørsel, kan udgiften i værste fald ende på seks millioner kroner.

- Vi er enige om, at vi skal rense ordentligt op. Jeg tror ikke, at jagtforeningen vil kunne bidrage økonomisk med meget, det bliver en kommunal opgave. Min vurdering er, at det både er nyt og gammelt affald - der ligger i al fald mange plastikhætter derude, som ikke er fjernet, siger Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

- På mødet har vi diskuteret løsninger, ikke så meget, hvad der kunne være gjort. Det er en meget svær opgave at rydde op i mosejord, og tidligere måtte foreninger og folk jo gøre meget mere, i mange sammenhænge, uden at skulle rydde op, konstaterer Lars Simonsen.

