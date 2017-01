På udstillingen med Poul Gernes kunne gæsterne opleve en tro kopi af hans udsmykning af en hospitalsstue på Herlev Hospital. Gernes-udstillingen fik mere end 200.000 besøgende, og var, sammen med »Eye Attack«, med til at gøre 2016 til et succes-år for Louisiana.

Efter rekordår: Så mange besøgte Louisiana i 2016

04. januar 2017

Af Lars Gram-Hanssen

I 2015 slog Louisiana for andet år i træk sin egen rekord for antal besøgende. 724.580 gæster havde kunstmuseet i Humlebæk det år, mod 648.000 i 2014.

Og 2016 har nu vist sig at være endnu et succesår, omend rekorden ikke blev slået for tredje år i træk. 705.854 gæster havde Louisiana i 2016.

- Det er det næstbedste år nogensinde for Louisiana, hvilket er meget glædeligt. 2015 var et rekordår, og set i det lys er tallet for 2016 ganske fint. Tidligere har det været sådan, at efter vi har haft et stort år, er tallet faldet væsentligt året efter, siger Carsten Skjøt, økonomichef på Louisiana.

Særligt to udstillinger leverede et stort bidrag til det samlede besøgstal for 2016.

- Det er traditionelt sådan, at besøgstallet er højest henover sommeren, da det er turistsæsonen. Sådan har det også været i 2016, hvor »Eye Attack« og Poul Gernes var de to udstillinger, der trak flest besøgende. Begge endte på over 200.000 besøgende, siger Carsten Skjøt.