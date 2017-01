Sådan kommer plejecentret i den sydlige del af Humlebæk ikke til at se ud. Frederiksborg Amts Avis forventer snarest at kunne vise skitser af det byggeri, som Humlebæk Boligselskab og Domea sidste år sendte til Fredensborg Kommune. Nu bliver det vinderprojektet efter regnefejlen hos Rubow Arkitekter. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Efter regnefejl: Kommune dropper stort arkitektfirma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter regnefejl: Kommune dropper stort arkitektfirma

Fredensborg - 31. januar 2017 kl. 05:32 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver et helt andet plejecenter end ventet, der kommer til at skyde op i den sydlige del af Humlebæk. Arkitektonisk set kan borgerne forvente et plejecenter, der vil tilpasse sig landskabet på en pænere måde.

Læs også: Regnefejl gør plejecenter 18 millioner kroner dyrere

Sagen er en konsekvens af den regnefejl, som Boligforeningen Vibo og Rubow Arkitekter måtte indrømme før jul. De havde lovet Fredensborg Kommune at kunne bygge det nye plejecenter for 60 millioner kroner, men ved en fejl havde arkitektfirmaet glemt at medregne udgifterne til en række fællesfunktioner som eksempelvis parkeringspladser. Budgettet skred med 18 millioner kroner allerede før 1. spadestik, heraf ville kommunens andel blive 12 millioner kroner.

Mandag aften tog byrådet den politiske konsekvens og opsagde aftalen med Boligforeningen Vibo og Rubow Arkitekter.

- Det var en meget stor økonomisk overraskelse, der ikke skyldes eksempelvis dårlige jordbundsforhold. Vi har mistet tilliden til det firma, der lavede fejlen, forklarer Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget.

- Vi har nu indgået i forhandlinger med dem, der bød næstbedst. Det er Humlebæk Boligselskab og Domea, og de har tilkendegivet, at de står ved tilbuddet fra sidste år. Prisforskellen er ikke så stor, lige omkring tre millioner kroner, og det er mit indtryk, at Humlebæk Boligselskab er glad for nu at være det selskab, der skal bygge, uddyber Hans Nissen.

Læs mere om sagen i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 31. januar.

relaterede artikler

Flotte tegninger fjerner ikke kritikken 16. juni 2016 kl. 08:44

Video: Se tabet ved at bygge plejecenter 03. marts 2016 kl. 21:59