De stolte modtagere af 10 års-tegnet var Steffen A. Haagensen, forebyggende afdeling, Bjarke Salomonsen, deltid i Fredensborg, Morten Groth Jacobsen, deltid Nærum, Freddie Funck Rasmussen, deltid Nærum, Jimmy Vestergaard, deltid Birkerød, Mads Garfort, deltid Birkerød, Martin Hjernø, frivillig Allerød og Mark Ulf Andersen, frivillig Allerød. Foto: Sarah Marie Winther

Efter et hårdt år: Nordsjællands Brandvæsen er styrket

Fredensborg - 09. januar 2017 kl. 13:33 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er over et år siden, Helsingør Kommune valgte at trække sig endegyldigt ud af det fusionerede Nordsjællands Brandvæsen, men først nu er organisationen ved at finde fodfæste igen. Udredningsarbejdet har krævet flere kræfter, end nogen havde kunnet forestille sig, og det har sat sine spor.

Det var borgmester i Fredensborg Kommune og formand for Beredskabskommissionen, Thomas Lykke Pedersen og beredskabsdirektør Lars Rosenwanger enige i, da de holdt deres taler til årets nytårsparole på Fredensborg Brandstation. Men de var også begge overbevist om, at det værste papirarbejde nu var overstået.

- Med starten af 2017 kan vi endelig sige, at opgaven er lykkedes, begyndte Thomas Lykke Pedersen og skyndte sig at love på sine egne og den samlede bestyrelses vegne, at de ansatte i brandvæsenet nok skulle få arbejdsro i det nye år.

Han gjorde det også klart, at det forgangne år ikke kun handlede om dem, der ikke ville være med - men også om dem, der ville, og som i fællesskab skabte sikkerhed og tryghed for borgere og virksomheder, også under barske vejrforhold.

- Vi har været forskånet for de store hændelser, men det er kun, fordi vi har jer til at passe på os. Senest kom den lille storm Urd forbi, og jeg kalder den lille, fordi vi som borgere ikke mærkede det store. Men jeg ved, at I stod klar til at rykke ud og sikre vores område. Takket være jeres ulastelige indsatser bliver mange hændelser ved det små, sagde Thomas Lykke Pedersen og kaldte Nordsjællands Brandvæsen for »et beredskab i verdensklasse«.

Sidste år havde Nordsjællands Brandvæsen 1.153 udrykninger, 800 brandsyn og samlet set 309.000 opkald til vagtcentralen.