Nogle ting tager tid. Her er vi tilbage i 2012, hvor et energiprojekt blev sat i gang i Fredensborg Søpark. Det seneste år er der sket to nyopdagelser: Direkte opfordringer i e-boks og tæt samarbejde med grundejerforeninger om pakkeløsninger kan booste indsatsen. Foto: Hans-Jørgen Johansen.

E-boks kan sætte skub i energitjek

Det er straks sværere at påvirke energiforbruget ude hos den private forbruger, selvom det længe har været muligt at få et gratis energitjek via kommunens Energicenter. Nu har en ny metode på blot to uger udløst 400 bestillinger på et gratis energitjek, der skal få inspireret boligejere til at energirenovere.