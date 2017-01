Politikerne har intet skrevet eller sagt om, at Forenede Service skal smides ud, hvis medejer Michael Krogh blev dømt for skattesvig. I november sikrede byrådet dog, at politikerne kunne gøre det. Ekstraudgift: Syv-otte millioner kroner på tre år.Foto: Allan Nørregaard

Dom får kontrakt til 25 millioner kroner til at vakle

Dermed kan det få konsekvenser for en rengøringskontrakt til over 25 millioner kroner, at rengøringsbossen Michael Krogh er blevet dømt for groft skattesvig.

- Det har løst nogle af de problemer, der er, men vi vil have en fuldstændig garanti for, at Michael Krogh ikke øver indflydelse på Forenede Service. Hvis man sætter sig i en situation, hvor man får en fængselsdom for grov skattesvig, skal man ikke kunne handle med det offentlige. Sådan er det for andre brancher. Taxavognmænd kan eksempelvis ikke få lov til at køre, hvis de skylder i skat, siger Hans Nissen, formand for Social- og Seniorudvalget i Fredensborg Kommune og desuden formand for 3F i Nordøstsjælland.