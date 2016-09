Direktorat advarer mod sin egen plan om modulvogntog

»Modulvogntog (MTV) gennem rundkørsler med cykeltrafik er problematisk. I forhold til kørsel med almindelige vogntog gælder, at det for førere af MVT kan være vanskeligt at orientere sig langs siderne af køretøjet og vanskeligt at bedømme køretøjets bagendeudsving. Desuden tager svingmanøvren længere tid, hjørneafskæringen er ofte større, og cyklisterne kan ikke forventes at kunne skelne mellem MVT og andre lastvognstog. Svingmanøvren kan komme mere overraskende for cyklister, da MVT ofte foretager en større kontradrejning for at svinge ud af rundkørslerne. I alt betyder det større risiko for uheld«, fremgår det af håndbogen.