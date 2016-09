Kun ganske få timer efter at være blevet pågrebet i Avderød efter et indbrud blev de to mænd dømt her ved Retten i Helsingør. Foto: Sarah Marie Winther

Designer-tyve fik straksdom

Fredensborg - 05. september 2016 kl. 10:02 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To indbrudstyve er blevet dømt for et indbrud i et lager hos modevirksomheden Decadent. Her lykkedes det at stjæle designer-tasker for cirka 50.000 kroner, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Et indbrud i en lagerbygning på Brønsholmvej tidligt om morgenen 25. august hos virksomheden Decadent endte dramatisk for tre indbrudstyve, som tog flugten ind i landet ad landevejene jagtet af flere politibiler, og forsøgte at flygte til fods ud på markerne ved Avderød. Det lykkedes dog kun den ene af tyvene at forsvinde ud over de nattemørke marker, og han er stadig på fri fod. De to andre, en 40-årig mand fra Birkerød og en 25-årig mand fra Holte, blev derimod pågrebet. Den ene blev pågrebet med det samme, mens den anden blev standset af en politihund. De to mænd valgte begge at få afgjort sagen samme dag ved en tilståelsessag.

Koben og kokain

Det kom frem i retten, at de stjålne tasker havde en samlet værdi af op imod 50.000 kroner, fremgår det af dommen, og der derfor var tale om et indbrud af en vis størrelse. Det spillede også en rolle i straffens længde, der endte med tre måneders betinget fængsel til den 25-årige og fire måneders delvist betinget fængsel til den 40-årige.

Begge mænd, der har indvandrerbaggrund, er tidligere straffet, men kun den 40-årige er tidligere dømt for berigelseskriminalitet.

Hos de to mænd blev i øvrigt også beslaglagt et koben og en klump kokain.

Det fremgår også af dommen, at et vilkår for den betingede dom er, at de dømte i et år skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen og taget imod misbrugsbehandling, hvis det bliver fundet nødvendigt.