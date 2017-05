Fadi Abou Jamous modtog årets integrationspris på 10.000 kroner af borgmester Thomas Lykke Pedersen. Bag prisen står Kulturelt Samråd og Coloplast. Foto: Presse

Derfor fik Fadi integrationsprisen

Fredensborg - 22. maj 2017

Fadi Abou Jamous har i særlig grad fortjent Integrationsprisen, hedder det i begrundelsen. Den blev uddelt på årets Kokkedal Kulturfestival. Bag prisen står Kulturelt Samråd og Coloplast, som donerer 10.000 kroner til prisen.

Flere var indstillet til prisen, men én person har markeret sig kraftigt ikke alene i det sidste års tid, men gennem en lang årrække. Og altid med integration for øje. Derfor blev det Fadi Abou Jamous, som komiteen synes i særlig grad fortjener prisen.

I begrundelsen for at vælge årets prismodtager hedder det blandt andet:

- Fadi er altid blandt de forreste, når det gælder om at samle frivillige aktører, grupper og foreninger til et samarbejde om store arrangementer, der er til glæde for kommunens borgere og til gavn for kulturmødet og integrationen. Og Fadi er altid villig til selv at give en hånd med.

- Fadi er en rollemodel for medlemmerne af den forening, som han gennem mange år har været formand for, nemlig Kokkedal Kulturforening. Og for mange andre i lokalsamfundet, fordi han altid er positiv og imødekommende. Han er en ildsjæl, når det gælder Kokkedals omdømme.

- Fadi er formand for Fædregruppen, og han har desuden været med til at starte Baba projektet - også kaldet Far for Forandring - i Fredensborg Kommune.

- Fadi har lige startet en sprogcafé for syriske flygtninge i kommunen i samarbejde med Kokkedal på Vej. Han har selv rekrutteret frivillige til undervisningen.

- Fadi samler desuden syriske flygtninge i kommunen til et projekt »Lær samfundet at kende« Her skal de lære, hvordan de hurtigt bliver en del af det danske samfund.

- Fadi tager også hånd om de etniske ældre, der opfordres til at engagere sig i det lokale samfund, også for at bekæmpe den ensomhed, som nogle måske føler.