Bluncks erotiske scene fra 1848 skabte en fornyet interesse for kunstneren, der var dansker - men vaklede i sin troskab under datidens konflikter. Måske fordi han blev smidt ud af Danmark i 1840.

Den glemte maler bliver højaktuel

Hvornår er man dansk? Hvad vil det egentlig sige at være dansk? Og hvordan medvirker kunsten til at skabe en nationalfølelse, skabe billeder på danskheden og det nationale særpræg.

Dansk guldalderkunst fra 1800-tallet regnes af mange for at være typisk dansk - et udtryk for en særlig stil og forståelse for den danske kultur og det danske landskab. Men hvad var egentlig, der skete i de år, hvor ideen om det særlig danske opstod? Og hvad skete der, hvis man trådte ved siden af?