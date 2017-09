Se billedserie Ungfredensborg laver ungdomstilbud til unge mellem 13 og 17 år, som bor eller går i skole i Fredensborg Kommune.

De unge har været med til at skabe nyt program

Fredensborg - 04. september 2017

Inden sommerferien har Ungfredensborg været rundt på skolerne i kommunen, og tale med de unge om hvilke aktiviteter de kunne tænke sig, og det er der kommet en række nye hold ud af.

Det afspejler sig i det nye sæsonprogram fra UngFredensborg. Af nyheder i år er der blandt andet Youtube, hvor man kan få redskaber til at lave den perfekte youtube-kanal, og lære hvad det kræver, for at opnå succes med sin kanal. Street Food holdet byder på kreativ madlavning fra verdens gadekøkkener og for de design- og mode interesserede byder Ungfredensborg på kurset »Fashion Forward«, hvor en modedesigner vil undervise i designprocesser og hvordan man syr sit eget tøj.

Udover de nye aktiviteter gentages også de allerede afprøvede succeser som LAN-parties, rollespil, E-sport, akrobatik og fodboldtricks. For unge, der gerne vil være del af et kreativt miljø og få udfoldet sine talenter på en scene, er der flere unikke muligheder i Ungfredensborg: Musikteatergruppen Ragnarock, UC Stars og songwriting.

- Sammen med otte andre ungdomsskoler er Ungfredensborg i år kommet med i »UngAkademi«, som hvert år tilbyder en række udfordrende, spændende og unikke undervisningsforløb, hvor unge, der har særlige forudsætninger eller er særligt interesseret i et fagområde, kan få undervisning på et fagligt højt niveau. Ungfredensborg er ansvarlig for et kunsthold i samarbejde med Louisiana, hvor kunstinteresserede unge kan udforske kunstens verden, og være med til at lave deres egen kunstudstilling med kyndig hjælp fra Louisianas tilknyttede kunstformidlere og kunstnere, fortæller Ung Fredensborg i en pressemeddelelse.

Ungfredensborg vil i de kommende uger besøge 7. 8. og 9. klasserne på skolerne i Fredensborg kommune. Her vil de dele programmet ud og fortælle om alle aktiviteterne og om mulighederne for at oprette nye hold løbende hele året, hvis der er noget, man savner.