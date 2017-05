På kortet kan man se det røde areal, hvor det fremover bliver tilladt at have hunden uden snor - men den skal være under kontrol. Det er resultatet af to dialogmøder mellem hundeejere i Humlebæk og Naturstyrelsen.

De løse hunde får en del af skoven tilbage

Der er tale om et godt, gammeldags kompromis, hvor medarbejdere fra Naturstyrelsen har siddet over for nogle af de hundeejere, der har protesteret de nye regler. Den korte version er, at parterne nu er enige om en ny model, hvor hundene må være løse i Krogerupskovene syd for Krogerupvej. Med til det areal er også det gamle forsøgsareal i den sydvestlige ende af skoven, men ikke området ved planteavlsstationen og i særdeleshed ikke de åbne arealer omkring avlsgården, hvor løse hunde aldrig har været tilladt.

»Ved den valgte løsning får hundeejerne mulighed for at udnytte næsten de samme områder som tidligere, og Naturstyrelsen opnår, at der nu også er en mulighed for en længere tur i området, hvor man ikke behøver at møde en løs hund for dem, som måtte ønske dette«, fremgår det af en meddelelse fra Naturstyrelsen.