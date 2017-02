DF vil skænke sjusser på plejecentre

Nu foreslår Flemming Rømer (DF), at byrådet puffer på for at få udskænkning på kommunens plejecentre.

Fredensborg - 21. februar 2017 kl. 06:46 Af Steffen Slot

Byrådsmedlemmet Flemming Rømer (DF) presser på for at få barer på kommunens plejecentre.

På plejecentrene i Kolding bliver der skænket flyversjusser og Bailey for beboerne, og propperne ryger snart af flaskerne også i Gribskov Kommune.

Nu foreslår Flemming Rømer (DF), at byrådet puffer på for at få udskænkning på kommunens plejecentre. Tanken er, at baren er åben nogle timer om ugen for at skabe hygge - et mødested, der på en festlig vis giver minder fra ungdommens dage.

- Jeg tror, at det i praksis er noget, som plejecentrene selv skal stå for at lave, men hvis der er brug for lidt penge i opstartsfasen, kan vi nok godt finde et beløb i en central kasse. Det er jo små beløb - i Kolding fik man lavet en bar for 5.500 kroner, siger Flemming Rømer, der har bedt om at få forslaget til diskussion på det førstkommende byrådsmøde.

- Vi skal sende et signal om, at vi politisk synes, at det er en god ide. Jeg hørte, at en beboer på tv sagde, at han jo skulle i baren, fordi der var damer. Det handler om, at der skal være mulighed for at hygge sig - livet går jo ikke i stå, fordi man flytter på et plejecenter, siger Flemming Rømer.