Charlotte Bie skifter til Liberal Alliance

- Jeg er gået ind i politik for at skabe bedre forhold for børn og udsatte grupper, og jeg må konstatere, at Liberal Alliance med deres seneste to budgetforslag har prioriteret disse områder. Fx ønskede Liberal Alliance at give dagtilbuddene et markant løft og afsatte de midler, som var nødvendige for at handicappede og udsatte kunne få den nødvendige hjælp. Samtidig vil jeg gerne være med til at sikre mere frihed, tillid og bedre forhold for folkeskolen. Udover at prioritere børn og ældre har Liberal Alliance lagt vægt på, at kommunens meget høje gæld skal afvikles fremfor at bruge penge på prestigebyggerier her og nu, og jeg har måttet konstatere, at Liberal Alliances politik er en politik, som både vil hjælpe dem der har behov samtidig med, at udvise økonomisk ansvarlighed i en økonomisk trængt kommune, udtaler Charlotte Bie i pressemeddelelsen.