Se billedserie Byrådsmedlem Hanne Berg (SF) foreslår at udvikle et nyt naturområde nord for Kokkedal, som både skal være til gavn for borgere og naturen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Byrådsmedlem vil udvikle nyt naturområde

Fredensborg - 10. august 2017 kl. 05:21 Af Camilla Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort og bølgende landskab med et mangfoldigt plante- og dyreliv, der kan give borgere et pusterum for hverdagens hektiske trummerum. Det er hvad byrådsmedlem Hanne Berg (SF) ønsker for borgerne i Kokkedal og Nivå. Nord for Holmegårdsvej i Kokkedal ligger nemlig et uudnyttet, kommunalejet stykke jord, der tidligere har været landbrugsjord.

Her vokser græsset og tidslerne så højt, at Kirkeskoven på den anden side af den tidligere mark knapt kan ses. Hanne Berg foreslår, at området udvikles til et nyt naturområde, der skal smelte sammen med Kirkeskoven nord for området og Usserød Ådal i øst.

- Hvis græsset blev slået og fjernet fra området, ville det give andre typer af planter mulighed for at gro der. På den måde værner vi samtidig om naturen og genopretter balancen, efter at jorden førhen har været udnyttet som landbrugsjord, siger Hanne Berg.

Naturen i de beskyttede områder omkring Usserød Å øst for den tidligere landbrugsjord er mere varieret. Her snor åen sig imellem grønne græsarealer, gullige siv og græssende køer. Fuglene flyver lavt over området, og nogle tager plads på toppen af nogle nøgne træer og spejder ud herfra.

- Mit håb er, at den tidligere landbrugsjord bliver til et landskab, der ligner det omkring Usserød Å. Det vil skabe glæde for borgerne og være til gavn for plante- og dyrelivet, der kan sprede sig over et større areal. Ådalen er et bevis på, hvor varieret og mangfoldigt naturen bliver, hvis man naturplejer, siger Hanne Berg.

Hanne Bergs vision for området er, at borgerne skal have en oplevelse af 'naturligt' natur, når de begiver sig ud i området.

- Mit forslag går ikke ud på at lave en stilrig park med asfaltstier og friserede græsplæner. Det er vigtigt, at borgerne får en følelse af at være i en uciviliseret natur, siger Hanne Berg, der samtidig fastslår, at kortere græs vil gøre det lettere for borgerne at komme rundt i området.

Om området skal plejes ved hjælp af høslæt eller græsning, har Hanne Berg ikke et konkret forslag til. Hun siger, at kommunen sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Dansk Ornitologisk Forening (DOF) må udarbejde en plan for områdets udvikling.

- Der findes naturfonde, som kan finansiere et sådant naturprojekt. Kommunen må i samarbejde med DN og DOF lave en plan og ansøge om midler ved fondene, siger Hanne Berg.