Karlebo Flugtskydebane er blevet reddet mange gange i byrådssalen, hvor et politisk flertal har forhindret en lukning - men nu er det sket for skydebanen, der har eksisteret i et halvt århundrede, de seneste år med et 10-doblet aktivitetsniveau. Foto: Allan Nørregaard

Byrådet lukker flugtskydebane: Her er jægernes plan

Fredensborg - 30. maj 2017 kl. 14:48 Af Lars Gram-Hanssen og Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Utilfredsstillende oprydning af patronhylstre og nedskudte lerduer fik mandag byrådet til at sætte en stopper for aktiviteterne på Karlebo Flugtskydebane i den sydlige del af Langstrup Mose.

Skrappe miljøkrav og færre skydedage var blandt årsagerne til, at Karlebo Sogns Jagtforening i starten af april meddelte, at foreningen den 2. september 2017 ville lukke skydebanen i Langstrup Mose, efter et halvt århundrede.

På mandagens byrådsmøde stemte et flertal af byrådsmedlemmerne for at nedlægge forbud mod fortsat drift på Karlebo Flugtskydebane, indtil affaldet er fjernet på tilfredsstillende vis.

Tirsdag kunne Michael Maes, formand for Karlebo Sogns Jagtforening, oplyse, at der ikke vil blive skudt mere på banen.

- Vi orker ikke mere nu. Der kommer et arbejde med at refundere de duer, som vores medlemmer har købt og sat ind på deres kort, og vi henviser også til Langstrup Flugtskydebane, hvor man vil kunne bruge nogle af duerne, siger Michael Maes, der også forventer et efterspil med kommunen om oprydningen.

- Vi vil rydde op efter bedste evne, fordi vi vil gerne kunne se folk i øjnene bagefter. Men det er småt med pengene, og vi har allerede brugt en del penge på oprydning i år. Jeg kan ikke forestille mig, at det bliver let at finde frivillige til at rydde op, og hvis det bare bliver mig, der står dernede, er det jo svært. Men det må vi tale med kommunen om, siger Michael Maes, der glæder sig til, at der kommer overskud til at beskæftige sig med planerne om et nyt skydecenter i kommunen.

Udover Thomas Bak (V), Per Frost (S), Rasmus Østrup Møller (S) og Lars Egedal (V) stemte også Christian de Jonquiéres (K) og Kim E. Jensen (DF) imod en lukning. De øvrige 21 byrådsmedlemmer stemte dog ja til lukningen, som således blev vedtaget.