Byggeri ved Brugsen: Nu venter kun historiens dom

Fredensborg - 25. december 2016 kl. 11:30 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af 38 parcelhuse og 12 senioregnede boliger i udkanten af Fredensborg endte med at splitte byrådet på det sidste møde før jul.

Kritikkerne havde to punkter, som de fastholdt. Dels ønsker de ikke, at vejadgangen til seks senioregnede boliger skal krydse en cykelsti, der går mellem Vilhelmsro og SuperBrugsen. Dels advarer de mod, at der opstår trafikproblemer på Kongevejen, når der kommer endnu en tilkørsel sydøst for den store rundkørsel.

Om et par år vil borgerne kunne vurdere, om de fik ret i deres kritik, og om flertallet således har lyttet for meget til private investorers interesser for at få byudvikling.

Det første stridspunkt er det areal, der ligger mellem SuperBrugsens parkeringsplads og Vilhelmsro. I de gamle lokalplaner er der skitseret otte boliger, og på et møde i 2008 fik menighedsrådet et løfte om, at salg af jord til en cykelsti ikke måtte reducere den byggeret. Løftet blev dengang givet af politikerne i det daværende Plan- og Ejendomsudvalg.

- Når vi indgår en aftale, skal vi også stå ved den. Vi har med den endelige aftale også taget hensyn til erhvervsvirksomheden Brugsen, og vi vil lave den bedste mulige vejløsning ved cykelstien, så bilerne ikke vil kunne køre hurtigt. Undersøgelser viser desuden, at det godt kan have en god effekt at blande biler og cykler - det farligste er faktisk, når man slet ikke forventer, at de møder hinanden, sagde Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø -og Klimaudvalget.

Da Thomas Elgaard (V) fik ordet, mindede han udvalgsformanden om, at politikerne jævnlig bryder gamle aftaler for at skabe ny udvikling eller bedre løsninger.

- Vi har også indgået aftaler om, at vi ikke vil bygge på nogle af Kokkedals grønne områder, men det er alligevel kommet med i nogle planer. Det har du selv været med til at ændre, og det er også en gammel aftale, du ikke holder - en aftale i Karlebo Kommune, måske, men stadig en aftale, som du ændrer på, sagde Thomas Elgaard, der ikke mente, at det gamle løfte i denne sag skulle have afgørende betydning.

Venstres byrådsmedlemmer stemte i imod, at der skulle bygges de 12 senioregnede boliger mellem Vilhelmsro og SuperBrugsen.

Tinne Borch Jacobsen (V) bemærkede, at de heller ikke passer ind i området og vil føre til unødvendig byfortætning. Desuden påpegede hun, at vejadgang til det nye boligområde via Kongevejen kunne give yderligere trafikgener om morgenen.

- Der er mange, der arbejder uden for kommunen og skal pendle frem og tilbage for at kunne tjene til at betale skat. Vi er som bosætningskommune afhængig af det, og derfor skal vi passe på ikke at gøre det unødvendigt besværligt for folk at komme på arbejde, sagde hun

To parcelhuse nær SuperBrugsen blev fjernet fra planen og erstattet af en ekstra hus et andet sted i bebyggelsen.

Venstres byrådsmedlemmer ønskede de 12 senioregnede boliger fjernet fra projektet, men blev nedstemt.

Christian de Jonquiéres (K), Ulla Hardy-Hansen (K), Charlotte Bie (V) og Tinne Borch Jacobsen (V) stemte for, at al vejadgang skulle ske fra Humlebækvej. De blev nedstemt.

Ergin Øzer (S), Knud Løkke Rasmussen (Frie Liberale), Helle Abild Hansen (LA), Flemming Rømer (DF), Kim E. Jensen (DF), Charlotte Bie (V) og Tinne Borch Jacobsen (V) stemte for, at vejudgangen til halvdelen af seniorboligerne skulle ske fra Humlebækvej for at undgå bilkørsel over en cykelsti. De blev nedstemt.

Derefter blev lokalplanen for byggeriet vedtaget.