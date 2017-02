Vi synes, at det er den rigtige beslutning, at få bygget Byens Hus i en god størrelse fra starten af. Så fra Venstres side skal der lyde en stor tak til de andre partier i byrådet for at støtte op om forslaget, udtaler Lars Søndergaard (V).

Byens Hus vokser med 50 kvadratmeter

Politisk flertal har givet en million ekstra for at få større multisal i Byens Hus.

- På borgermødet om Byens Hus var der mange spørgsmål om størrelsen på multisalen, fordi man var nervøs for, at den blev for lille. Det er jo klart, at det skal den ikke være, og derfor har vi sammen besluttet at tage en million kroner fra anlægsreserven, supplerer borgmester Thomas Lykke Pedersen.