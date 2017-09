Butikstyv fanget i ulovlig kørsel

En 67-årig kvinde stjal torsdag eftermiddag for 2000 kroner i Føtex i Kokkedal. Hun stjal høretelefoner og bøger i butikken, men slap ikke godt fra det. Politiet nåede at fange hende og sigte hende for butikstyveri, hvorefter hun blev løsladt. Det var dog ikke det eneste møde, hun fik med politiet den dag. Da hun kørte derfra, blev hun igen stoppet af politiet, og det viste sig, at hun kørte bilen uden at have kørekort.