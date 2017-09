Budgetforlig med gigantisk skoleplan

Frem mod 2030 har forligspartierne skitseret projekter for 700 millioner kroner, svarende til en milliard kroner, hvis man medregner indtægter fra salg af skolegrunde. Investeringerne sker uden at hæve skatten og uden at optage gæld - tværtimod bliver der alene de næste fire år afdraget 200 millioner kroner af den ordinære gæld.

I Nivå skal der bygges en ny samlet skole, og ambitionerne er store - der tales om et »Generationernes Hus«, der kan indeholde et moderniseret bibliotek, kulturhus, svømmehal, skole og nyt plejecenter. Første skridt bliver et skole, bibliotek og svømmehal, men med mulighed for, at budgetforligspartierne kan tage forbehold for dele af det samlede projekt - eksempelvis partier, der ønsker at vente med byggeriet af en svømmehal. Samlet set er der afsat 450 millioner kroner til Nivå-projektet, når man medregner salgsindtægter.