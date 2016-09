Dækningsafgiften bliver nedsat til syv promille med det budgetforlig, som 25 ud af 27 politikere står bag. Dermed er dækningsafgiften i Fredensborg Kommune på under gennemsnittet i Hovedstadsregionen. Foto: Hans-Jørgen Johansen.

Budgetforlig for idræt, kultur og erhvervsliv

Fredensborg - 08. september 2016 kl. 08:11 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dækningsafgiften bliver nedsat med to promille til syv promille, og der er sat penge af til Gymnastikkens Hus allerede til næste år.

Dermed forventes Gymnastikkens Hus at stå klar ved Holmegårdshallen i Kokkedal i 2018. Det er nogle af kernepunkterne i det budgetforlig, som 25 ud af 27 byrådspolitikere står bag. Underskrifterne blev sat onsdag aften, og man kan ikke sige, at det er et voldsomt sparebudget - selvom handicapområdet kommer under et voldsomt pres for at spare penge.

Den hårde økonomiske opbremsning igennem de seneste år har stabiliseret budgettet, og den økonomiske aftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er en smule bedre end forventet, lyder det fra forligspartierne.

- Jeg er særdeles tilfreds med, at 25 af byrådets 27 medlemmer står bag dette budgetforlig, og at alle forligspartier har bidraget konstruktivt under forhandlingerne. Dermed sikrer vi en både bred og stabil opbakning bag den fortsatte udvikling af kommunen. Det er i alles interesse, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Skatterne holdes i ro, og forligspartierne har afsat midler til at gå videre med planerne om en svømmehal, der skal udbydes som byggeri i 2018 i et OPP-projekt. I Fredensborg øger politikerne investeringen i et nyt atletikanlæg, så kommunen bidrager med fem millioner i stedet for knap tre millioner kroner.

I Humlebæk afsættes der et par millioner kroner over to år til at finde en løsning på parkeringsproblemerne ved Louisiana. Nivaagaards Malerisamling får desuden øget den årlige støtte fra cirka 1,7 millioner kroner til fire millioner kroner.

I 2017 bliver der gennemført besparelser på omkring 15 millioner kroner. Forældre med børn i daginstitutioner skal blandt andet betale 65 kroner mere for den daglige madordning til børnene, så beløbet bliver 652 kroner og ikke 587 kroner. Desuden bliver der lagt pres på handicapområdet, hvor der i de seneste år har været budgetoverskridelser, ikke mindst fordi politikerne har bedt om besparelser. Kun halvdelen af budgetoverskridelserne bliver dækket af ekstra bevillingerne, hvilket presser forvaltningen til at sikre besparelser - dog med opmærksomhed på retssikkerheden, fremgår det af forligsteksten.

Bag forliget står Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Borgernes Stemme og Enhedslisten. Uden for forliget står Liberal Alliance og Frie Liberale.