Anlægsudgifter har været et af de store emner i budgetforhandlingerne. Skal der bygges en svømmehal? Er det bedre at finde penge til at modernisere skolerne? Budgetforliget offentliggøres mandag. Her er det første spadestik til Byens Hus i Kokkedal. Foto: Allan Nørregaard

Budgetforlig: Politikere i håndslag på tre dages tavshed

Et bredt budgetforlig blev torsdag aften indgået i Fredensborg Kommune. Syv ud af otte partier står bag. Det mest opsigtsvækkende er foreløbigt, at partierne først ønsker at fortælle om budgetforliget på et pressemøde mandag eftermiddag klokken 15.00. Indtil da har politikerne givet hinanden håndslag på ikke at fortælle om indholdet. Materialet offentliggøres dog mandag formiddag.