Se billedserie Beboere i Sletten sørgede selv for at flytte parkerede biler, da der mandag eftermiddag stod flammer op fra et af de stråtækte huse. Foto: alarm112danmark.dk

Send til din ven. X Artiklen: Brand i fiskerlejet: Sådan gik det minut for minut Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brand i fiskerlejet: Sådan gik det minut for minut

Fredensborg - 07. februar 2017 kl. 09:41 Af Dorte Møller Rasmussen og Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En brand i et stråtækt hus i Sletten var mandag så svær at slukke, at brandvæsenet tirsdag morgen endnu engang måtte forbi for at lave efterslukning i brandtomten.

Ingen er kommet til skade, men den smukke ejendom på Gl. Strandvej er totalt udbrændt. Anmeldelsen kom klokken 14.56, hvor en 63-årig mand ringede til politiet. Han bor fem huse længere oppe ad den smalle vej i fiskerlejet og kunne fortælle om kraftig røg og et tag, der var tæt på at overtænde. På det tidspunkt var beboerne begyndt at flytte bilerne på den smalle vej.

Den 63-årige mand fik besked på at sikre, at brandbilerne kunne komme ned til den stråtækte ejendom. Politiet var fremme klokken 15.15, og på det tidspunkt blev det afgjort, at der ikke var behov for at evakuere naboejendommene, selvom flammerne stod en meter op i luften over taget.

En ambulance, fire brandbiler, en stigevogn, en lægebil og en indsatsleder var på det tidspunkt i Sletten, hvor røgdykkere blev sendt ind for at sikre, at der ikke var nogen i huset.

Klokken 15.48 lød meldingen, at der ikke var mennesker i ejendommen, fremgår det af døgnrapporten. Huset er ejet af en ældre mand, der har lejet det ud til en 36-årig mand.

Klokken 16.42 stod flammerne to-tre meter op fra tagryggen, og brandfolkene sendte bud efter en lastbil med en grab, der kunne fjerne taget og lette slukningsarbejdet. En halv time senere begyndte kranvognen at tage bidder af taget, og det arbejde fortsatte i to timer, men der var stadig voldsom ild i taget. Først klokken 02.30 forlod brandfolkene stedet, men de måtte tre timer senere tilbage igen, da et avisbud kunne fortælle, at det stadig brændte.