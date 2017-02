Det var i og for sig ikke borgmester Thomas Lykke Pedersen, som satte gang i jagten på kilden til en historie i Frederiksborg Amts Avis - men derimod Venstres Lars Egedal. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Borgmester truer med politi

Fredensborg - 16. februar 2017 kl. 15:21 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Thomas Lykke Pedersen(S) vil politianmelde læk fra byrådspolitikere, skriver Frederiksborg Amts Avis-.

Fredensborg Kommune modtog torsdag en vejledende udtalelse fra Datatilsynet, som sandsynliggør, at kommunens plan om at logge byrådsmedlemmers mails og brug af et elektronisk dagsordensystem kan være lovlig. Planen skal afsløre, hvem der har lækket oplysninger om en sag om en budgetoverskridelse på et plejecenterprojekt til Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg hæfter mig ved, at tilsynet giver os medhold i, at vi godt selv kan lave en undersøgelse, og at der gælder samme regler for politikere som for ansatte i forhold til mails, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen(S) til Frederiksborg Amts Avis.

Det er dog ikke sikkert, at overvågningsoperationen bliver sat i gang.

- Det skal vi diskutere i Økonomiudvalget mandag, og jeg ser gerne, at vi er enige, siger borgmesteren.

- Fremadrettet er jeg mest stemt for, at vi foretager politianmeldelser i sager om brud på tavshedspligten. Vi skal ikke som kommune overvåge hinanden, siger han

Udtalelse eller ej, så er det ikke sikkert, at kommunen er på juridisk sikker grund alligevel. For Datatilsynet forholder sig nemlig kun til persondatalovgivningen, og for eksempel ikke til om forvaltningsloven eller straffeloven er overholdt.

- En udtalelse fra Datatilsynet betyder ikke, at logningen er lovlig, siger forvaltningsretsekspert Sten Bønsing fra Aalborg Universitet til Frederiksborg Amts Avis.

Han er fortsat ret sikker på, at det ikke er lovlig at undersøge politikere på denne måde, og henviser til » Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og forvaltningspligter«.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.