Umiddelbart er der slet ikke lovhjemmel til at kortlægge, hvem der har læst hvad og hvornår - og hvem der måske har sendt en mail til Frederiksborg Amts Avis. Det vurderer eksperter i Frederiksborg Amts Avis, men borgmester Thomas Lykke Pedersen har fået oplyst, at det er lovligt.

Borgmester mener at undersøgelse er lovlig

- Vi har i byrådet haft en snak om, hvorvidt nogen ved et uheld har sendt en mail med fortrolige oplysninger. Det er vi nu ved at undersøge. Jeg håber da, at vi kan klare sagen uden politianmeldelser. Min holdning er, at hvis vi finder ud af, at en politiker har lækket oplysningerne, så vil jeg tage en snak med vedkommende her på mit kontor.