Borgmester Thomas Lykke Pedersen er muligvis på vej ind i en lovovertrædelse, fordi han har bedt forvaltningen om at undersøge alle elektroniske spor i sagen om plejecentret i Humlebæk. Det sker i håb om at kunne afsløre, hvem der har lækket oplysninger fra en lukket dagsorden. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov/Fotograf Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Borgmester i ulovlig jagt på lækage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester i ulovlig jagt på lækage

Fredensborg - 02. februar 2017 kl. 05:24 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) er sandsynligvis ved at begå lovbrud i forsøget på at opklare en lækage, vurderer eksperter. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

IT-afdelingen i Fredensborg Kommune har sat gang i en intensiv undersøgelse af byrådspolitikernes elektroniske spor for at opklare en lækage fra en lukket dagsorden.

Sagen handler om budgetoverskridelser på 18 millioner kroner for et plejecenter i Humlebæk, der endnu ikke er bygget.

- Vi er i byrådet trætte af, at der bliver lækket oplysninger fra lukkede møder og dagsordener, forklarer borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).

Imidlertid vurderer en række eksperter i forvaltningsret, at det sandsynligvis er ulovligt at undersøge, hvem politikerne har sendt mails til, og hvad de har læst af dagsordener i de afgørende dage.

- Jeg er ret sikker på, at det ikke er lovligt at undersøge politikere på den måde. Kernen er, at det sker i en sag, hvor konsekvensen er politianmeldelse, og så skal en undersøgelse foregå i politiets regi, siger Sten Bønsing, ekspert i forvaltningsret på Aalborg Universitet.

Professor Peter Blume, Københavns Universitet, vurderer, at Fredensborg Kommune med sin undersøgelse tager et skridt hen mod at indføre et overvågningssamfund.

- I mine øjne lyder det meget uheldigt. Man vil godt kunne bruge logning af dagsordener til at trække tal for, hvor mange der eksempelvis læser dagsordenerne. Det kan jo have værdi, men når man går ned på enkeltpersoner, er det min personlige vurdering, at det næppe er lovligt, siger Peter Blume.

Læs mere om sagen i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 2. februar.

FAkta i sagen:

n Lørdag den 14. januar fortalte Frederiksborg Amts Avis, at budgettet for et nyt plejecenter var skredet med 18 millioner kroner på grund af en regnefejl hos tilbudsgiverne.

n Sagen kom fra et lukket punkt i Social- og Seniorudvalget, som mandag den 16. januar blandt andet skulle diskutere, om der så ville være råd til et lægehus.

n Derefter bad byrådsmedlemmet Lars Egedal (V) om, at borgmesteren iværksatte en undersøgelse af lækagen.

n Byrådspolitikerne er af flere gange blevet opfordret til at fortælle, hvis de ved en fejl er kommet til at videregive oplysninger i sagen til Frederiksborg Amts Avis.

n Da ingen har meldt sig, oplyste borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) mandag til byrådspolitikerne, at der nu ville ske en undersøgelse af de mulige elektroniske spor.

n Frederiksborg Amts Avis har i Frederiksborg Amts Avis den 2. februar spurgt en række eksperter, hvordan de vurderer sagen.