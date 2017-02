Borgmester Thomas Lykke Pedersen har tidligere talt om en intern undersøgelse baseret på udtræk fra kommunens it-system, herunder om enkelte politikere havde sendt en mail til Frederiksborg Amts Avis i dagene omkring lækagen. Nu er sagen blevet lukket ned. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Borgmester dropper jagt på lækage

Fredensborg - 21. februar 2017 kl. 14:52 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver ingen politianmeldelse, og IT-afdelingen bliver ikke sat til at undersøge de elektroniske fodspor, som politikerne har sat i it-systemet i Fredensborg Kommune. I flere uger har undersøgelsen af de elektroniske spor ellers været planen i Fredensborg Kommune, hvor borgmesteren og flere byrådsmedlemmer har ærgret sig over en lækage i sagen om budgetoverskridelser på et plejecenter i Humlebæk.

Desuden har en politianmeldelse luret i kulissen.

- Nu er der en skærpet opmærksomhed om fortrolighed, og vi har i Økonomiudvalget aftalt, at vi fremover tænker os grundigt om, når vi taler om sager på lukkede møder. Der er en grund til, at vi har tavshedspligt, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S), der sammen med et flertal på et Økonomiudvalgsmøde mandag aften valgte at afslutte sagen uden yderligere undersøgelser.

I første runde udtalte en række eksperter i forvaltningsret, at det ville være på kant med loven og muligvis direkte ulovligt, hvis borgmesteren og kommunens ledelse begyndte at efterforske politikernes elektroniske fodspor i en sag, der måske kan give en dom efter straffeloven. Senere kom en vejledende udtalelse fra Datatilsynet, der umiddelbart gav kommunen lovhjemmel til at se, hvem der havde læst den lukkede dagsorden - og se om enkelte politikere i samme periode havde sendt en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Alligevel valgte borgmesteren at argumentere for, at undersøgelsen blev sat i bero.

- Vi skal ikke undersøge os selv. Det er blevet min grundholdning efter det forløb, der har givet anledning til megen omtale. Jeg er også blevet opmærksom på, at lovgivningen på området er meget kompliceret, og vores administration skal ikke bruge tid på den slags sager. Hvis det sker igen, må Økonomiudvalget diskutere, om der skal ske politianmeldelse, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og tilføjer om grundlaget for politianmeldelser:

- Der skal være væsentlige økonomiske hensyn, og det kan man godt diskutere i den aktuelle sag med plejecentret. Det er ikke et udbud, hvor kommunen har tabt penge på lækagen.

Sagen begyndte, da Frederiksborg Amts Avis i midten af januar skrev historien om, at budgettet for plejecentret i Humlebæk var skredet med 18 millioner kroner på grund af en regnefejl et sted hos bygherren. Det udløste en diskussion om, hvorvidt et lægecenter skulle spares væk, og om kommunen skulle vælge en anden bygherre - en sag, der var sat på lukket møde i Social- og Seniorudvalget i Fredensborg Kommune.

