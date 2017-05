Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) vil gerne invitere transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Fredensborg. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Ministersvar bunder i uvidenhed

Fredensborg - 13. maj 2017 kl. 07:14 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) inviterer nu transportminister Ole Birk Olesen (LA) til Fredensborg, så han kan se A6. Det sker, efter ministeren har besvaret spørgsmål i Folketinget om modulvogntog, idet folketings- og byrådsmedlem Kristian Hegaard (R) har stillet spørgsmål til ministeren.

Ole Birk Olesen (LA) var af Kristian Hegaard blevet bedt om at forholde sig til, om staten vil overtage en større del af Isterødvejen. Spørgsmålet er opstået, fordi Hørsholm og Hillerød kommuner har sagt ja til at lade lastvogntogene køre ad Isterødvejen fremfor A6 blandt andet på betingelse af, at staten overtager Isterødvejen. Til det svarede ministeren blandt andet:

- Staten har ret til at lade modulvogntog køre på den oprindelige vej (A6, red.), som det var planlagt. For at gøre Fredensborg Kommune den tjeneste, som Fredensborg Kommune efterspurgte - at modulvogntogene kørte en anden vej - stillede aftalepartierne en anden mulighed til rådighed for Fredensborg Kommune. Hvis Fredensborg Kommune ikke ønsker den anden mulighed, men i stedet nu vil have nogle penge til at en anden vej skal gøres egnet til modulvogntog, så må vi jo bare finde tilbage til det oprindelige, som er, at modulvogntogene kører gennem Fredensborg, sagde transportministeren, som dog også pointerede, at han endnu ikke har modtaget en henvendelse fra Fredensborg Kommune angående ejerskabet af Isterødvejen, og at han vil se på det, hvis kommunen henvender sig.

Ministerens svar giver dog ikke mening for Thomas Lykke Pedersen.

- Det virker som om, ministeren slet ikke har sat sig ind i denne her sag. Vi har hele tiden sagt, at vi gerne vil være med til at finansiere. Vi foreslår bare et mageskifte, hvor kommunen overtager A6 og staten overtager Isterødvejen, for så er vi ude over alle problemerne. Vi har aldrig sagt, vi ikke ville betale, og det er noget sludder, når han prøver at lave spin på, at vi ikke vil betale, siger borgmesteren.

