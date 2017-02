Lækage-sagen er på visse punkter meget konkret, på andre punkter juridisk tung. Men den er også principiel, fordi magthaverne med selv en simpel logning af politikernes mails vil kunne få informationer om andre fortrolige ting.Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Derfor må vi kigge på politikernes mails

Fredensborg - 09. februar 2017 kl. 05:08 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredensborg Kommune har tirsdag den 7. februar sendt et brev til Datasynet og argumenteret for, at kommunen skal have lov til at lave en logning af dagsordener og emails i jagten på en politisk lækage. Læs udpluk af brevet her:

»Fredensborg Kommune har gennem længere tid oplevet, at personer med adgang til dagsordener for møder for lukkede døre i de stående udvalg og økonomiudvalget, tilsyneladende viderebringer oplysninger fra dagsordener til udenforstående. Der har således i flere tilfælde været konstateret artikler i pressen eller referencer fra udenforstående om sager fra den lukkede del af møder«.

Forud for et møde i Økonomiudvalget varslede borgmesteren en undersøgelse af elektroniske spor i sagen.

»Da der ikke kom nogen afklaring, orienterede borgmesteren på Økonomiudvalgsmødet den 20. januar og byrådsmødet den 27. januar medlemmerne om, at der med bistand fra kommunens IT DRift og Support ville blive iværksat en undersøgelse, og at logningen af aktiviteten på dagsordensystemet First Agenda og at kommunens mailserver i den forbindelse ville blive gennemgået for at aflæse loggens oplysninger om tidspunkt og afsender af mails afgrænset til den konkrete journalists e-mail afgrænset periode (12.- 14. januar 2017)... Det bemærkes, at gennemgangen af logningen alene vil ske på tidspunkter, afsender, modtager og emnefelt og alene på mails afsendt til journalistens mailadresse. Der vil ikke blive åbnet mails, uanset hvad logningen måtte vise«.

»Det er Fredensborg Kommunes vurdering, at selvom Datatilsynet i sine afgørelser kun udtrykkeligt har taget stilling til kontrol med medarbejdernes datatrafik, må reglerne kunne bruges analogt på byrådsmedlemmernes datatrafik, som er omfattet af samme hensyn til fortrolighed, når den finder sted på it-systemer, hvor kommunen er dataansvarlig, idet denne kontrol ikke er forbundet til ansættelsesforholdet, men generelt til brugen af e-mails.«

»Det fremgår af den orientering, som byrådsmedlemmerne ved deres tiltræden skriftligt har modtaget om kommunens IT-politik, at »medlemmets e-postadresser og tilhørende e-postkasse tilhører Fredensborg Kommune og skal betragtes som et arbejdsredskab til intern og ekstern arbejdsrelateret kommunikation«. Det fremgår endvidere af kommunens informationssikkerhedshåndbog, at al aktivitet på internettet og i e-postsystemer bliver logget«.

Hele brevet kan findes som vedhæft til denne artikel.

Læs mere om emnet i Frederiksborg Amts Avis torsdag den 9. januar.

