Borgernes Stemme indstiller byrådskandidat

- Bestyrelsen finder endvidere, at indvælgelsen af Michael Huusom i byrådet vil tilføre et meget engageret medlem med en usædvanlig stor kapacitet, der kan trække på en mangeårig organisatorisk erfaring på højt niveau. Michael Huusom har ligeledes gennem sin gerning vist, at han evner at sætte sig ind i komplekse problemstillinger, og Michael besidder, via Seniorrådet og Ældre Sagen, et nøje kendskab til en række kommunalpolitiske områder ikke mindst på ældreområdet. Michael Huusom vil således i høj grad kunne bidrage til en styrkelse af arbejdet i Fredensborg Byråd, fortæller nuværende byrådsmedlem for Borgernes Stemme, Hossein Armandi.