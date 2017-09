Borgere får nøgle til posthus

Nej, sagde Økonomiudvalget. Politikerne afviste også bare at lade stå til. I stedet fandt politikerne et par hundrede tusinde kroner årligt, så borgere i Humlebæk kan få lov til at teste husets som et kulturhus.

- Vi har valgt den model, hvor brugerne får lov til at benytte posthuset, indtil det bliver revet ned. Det vil ske, når vi som forventet skal opføre et nyt bibliotek. Derfor er der en naturlig grænse - vi låner ikke posthuset ud permanent, og det skal vi selvfølgelig have skrevet ned, forklarer borgmester Thomas Lykke Pedersen og tilføjer, at posthuset skal sættes i stand for omkring hundrede tusinde kroner.

- Det er helt fantastisk. Vi har selvfølgelig kunnet forberede os, men vi var ikke sikre på at få opbakning, og derfor ville vi heller ikke lave for mange planer. Det skal jo være et fælles sted, og derfor bliver det ikke et hus for snævre interesser. Målet er at gøre byen mere spændende, appellere bredt, og vi håber, at Humlebæk Centret bliver et sted, hvor folk bliver lidt længere, når de kommer for at handle. Der skal ske noget herovre i posthuset, som gør, at folk kigger ind, siger Jørgen Skielboe, der er en af de frivillige medlemmer af borgergruppen Kulturstationen.