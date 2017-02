Birgitte fra Kokkedal med i »Gift ved første blik«

- Til tider var det grænseoverskridende. At have en kameramand i nakken i fem uger. Hold da op. Det ville jeg nok ikke gøre igen. Man havde jo ingen tid med sin partner. Men jeg er glad for at have fået den oplevelse, og jeg fortryder intet, siger Birgitte Nielsen, der er 52 år og bosat i Kokkedal.

- Det var en sindssyg spændende oplevelse. Det var herresjovt at se de her eksperter matche en. Det havde jo ikke noget med ens egen følelser at gøre, det var udelukkende eksperterne, der stod for at matche en med én af de mandlige deltagere i programmet. Men eksperterne var enormt gode at tale med. Det var takket være dem, at man kom igennem det. De beroligede en, og var der, når der var brug for dem, fortæller hun.