Birgitte fra »Gift ved første blik« opdaget på Tinder

Fredensborg - 01. marts 2017 kl. 16:07 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lovende start har sidenhen udviklet sig mere konfliktfyldt for Birgitte Nielsen og hendes ægtemand Martin Asholm i DR-serien »Gift ved første blik«.

Og nu har den 52-årige Birgitte fra Kokkedal muligvis kommet til at afsløre, at ægteskabet med Martin ikke holdt. Ekstra Bladet har nemlig fået tilsendt flere billeder af Birgitte Nielsens Tinder-profil. Selv benægter hun dog overfor Ekstra Bladet, at hendes Tinder-profil er aktiv:

- Jeg har været på Tinder, men det var inden programmet blev optaget, så det er meget længe siden. Jeg er ikke på det længere, siger Birgitte Nielsen til Ekstra Bladet, og tilføjer, at hun havde troet hendes profil var blevet slettet, da hun slettede app'en.

Da Birgitte Nielsen og Martin Asholm blev gift i andet program af den nye »Gift ved første blik«-sæson, var kemien imellem dem helt i top. Birgitte var meget glad for sin nye mand, men den glæde tog sig et styrtdyk, da Birgitte fandt ud af, at Martin både var vegetar, afholdsmand og tidligere medlem af Syvende Dags Adventistkirken. Som seludnævnt festabe har Birgitte Nielsen haft svært ved at forstå, hvorfor programmets eksperter har matchet hende med Martin.

På parrets bryllupsrejse til Venedig var den hovedkulds forelskede erstattet med småskænderier, hvor Birgitte ikke har holdt igen med kontante kommentarer. I virkeligheden er hun slet ikke så strid, forklarer hun, og Birgitte mener ifølge BT, at produktionsselsskabet har klippet hende, så hun fremstår som skurken. På spørgsmålet om hvordan hun føler sig fremstillet i programmet, svarer Birgitte prompte:

- Forfærdeligt! Og mine venner siger jo også til mig: 'Hvor er det synd, at du bliver udstillet sådan'. De ville normalt kalde mig sød, dejlig, sjov, handlekraftig, energisk, en festabe, impulsiv, chancebetonet. Men ikke kontant og dominerende, siger Birgitte Nielsen til BT.

Konflikten nåede sit højdepunkt i programmet, der blev sendt tirsdag aften, hvor Birgitte og Martin er ude og vandre i den bagende sol. Her vil en sulten Martin finde en restaurant, mens en svedig Birgitte ønsker at skifte tøj. Martin giver sig hurtigt, hvilket tydeligvis irriterer Birgitte.

- Jeg kan fornemme, at han ikke er ærlig. Han vil gerne tilbage til hotellet, siger han, men jeg kender ham efter at have været sammen med ham så meget, og jeg kan se, at han ikke mener det, og at han kun siger det, fordi der er kamera på. Jeg elsker, når en mand tager styringen, men Martin vil gerne please mig hele tiden, siger Birgitte Nielsen til BT.