Billedserie: Slotsmarked er en hyldest til lokalhandlen

Fredensborg - 12. september 2016 kl. 05:00 Af Sarah Marie Winther Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en overskyet efterårsdag ligner Fredensborgs gågade til forveksling de fleste andre provinsbyers. Butikscentrene og supermarkedskæderne har for længst fortrængt de små specialbutikker, og det eneste, man kan få at spise efter klokken 21 er sushi og shawarma.

Men de tilbageværende butiksejerne kæmper for at skabe bedre betingelser for handelslivet, blandt andet ved at hylde de lokale, håndlavede produkter på det årlige Slotsmarked, der løb af staben i lørdags. Et halvt års anstrengelser kulminerede i over 70 stande med alt lige fra filtnisser til fuglehuse.

Der var smagsprøver nok til at fylde maven, og masser af aktiviteter for børn, så de ikke skulle gå og kede sig. Markedet, der har eksisteret i fire år, slog rekord både på stand- og besøgsantal, og sensommersolen skinnede barmhjertigt hele dagen. Det skulle den også gerne, for Tina Deichmann fra Fredensborg By og Handel har bedt til vejret hele året.

- Vi kunne ikke være mere glade. Det har været en stor succes, og jeg tror aldrig, jeg har set så mange gæster i byen, siger hun begejstret. Hun anslår, at der er myldret cirka 12.000 mennesker igennem Jernbanegade fra klokken 10 til 15. Sidste år lå tallet på mellem 6.000 og 8.000, men det er svært at sige præcist, understreger Tina Deichmann.

Hun fortæller, at der hvert år har været stor lokal opbakning til Slotsmarkedet.

- Det er rigtig dejligt, at mange lokale kommer op ad hullerne, hvis man kan sige det sådan. Så kan det jo være, at de på længere sigt får øjnene op for, at Fredensborg er et meget godt sted at have en forretning. Det er jo det, vi drømmer om. At have det samme liv i gaden hver dag, som vi har haft i dag, siger Tina Deichmann.

Men det kræver blandt andet, at den nye plan over byen, som Realdania og Fredensborg Kommune har lavet, bliver iværksat, mener hun. Med planen vil de handlende få mere glæde af alle de turister, der valfarter til Fredensborg Slot, men som ikke kommer op i byen.

- Indtil det sker, så håber vi på, at Slotsmarkedet er kommet for at blive. Vi vil også gerne have flere stadeholdere, for vi kan godt være der, vi klemmer os bare lidt sammen, siger Tina Deichmann og griner.