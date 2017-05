- Man bliver jo slået af en enorm livsglæde, og fælles appetit på at opleve nogen ting sammen. Det synes jeg er meget berigende. Og sådan noget som Madkassen bliver man rørt af. At møde de tre, der bare knokler på, og selv cykler og kører ud og henter mad, for at give det videre til nogen andre, det er meget rørende, synes jeg, sagde Mette Frederiksen. Foto: Allan Nørregaard

Billedserie: Mette Frederiksen besøgte frivilligcenter

- Det er kommet os for øre, at man smider 700.000 tons mad ud i Danmark om året. Vi tænkte, at det kan vi måske gøre en lille smule ved. Og når vi samtidig ved, hvor mange mennesker, der har rigtig svært ved at få maskineriet til at løbe rundt derhjemme, så giver det bare god mening at kombinere de to. Så vi har lavet aftaler med lokale forretningsdrivende, hvor vi 15 frivillige henter mad, som ellers skulle have været kasseret. Supermarkeder, bagere, grønthandlere. Alle er glade, for dem, som skulle smide maden ud, er da ærgerlige over at skulle gøre det, forklarede formand for Madkassen, Mette Fredsted.